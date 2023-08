Maguire recusou sair do Manchester United e Ten Hag comentou

O central inglês chegou a ser dado como reforço do West Ham, mas decidiu permanecer no Manchester United e lutar por um lugar na equipa.

Depois de ter sido noticiado que o Manchester United tinha aceitado uma proposta de 35 milhões de euros por Harry Maguire, o central inglês decidiu permanecer nos red devils e lutar por um lugar na equipa, numa decisão que o treinador Erik ten Hag aplaudiu esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

"Estou feliz que ele esteja aqui, nós precisamos de um bom plantel. Temos quatro centrais e, incluindo Luke Shaw, podemos ter cinco. Nós vamos precisar disso porque vamos jogar 50/60 jogos nesta época. Todos os jogadores são internacionais, por isso temos muito à disposição. Estou feliz por Maguire estar aqui", garantiu, antes de explicar o que Maguire tem de fazer para recuperar a titularidade.

"Ele vai ter de lutar pelo seu lugar como toda a gente no plantel. Ele sabe o que espero dele e o que espero dos nossos centrais. Ele pode conseguir [ganhar um lugar no onze], tem as capacidades para isso, por isso só tem de mostrá-las. Isto é uma questão de caráter, ele tem de se convencer de que tem todas as capacidades para desempenhar esse papel", referiu.

Recorde-se que Maguire continua a ser o defesa mais caro da história do futebol, após ter custado pelo menos 87 milhões de euros ao United em 2018, chegando proveniente do Leicester. No entanto, deixou muitas dúvidas à crítica e aos adeptos, perdendo o estatuto de titular desde a chegada de Erik Ten Hag.

Na época passada, o central, de 30 anos, participou em 31 jogos (foi suplente utilizado em 15 deles).

