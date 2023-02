Maguire ou Bruno Fernandes? United já sabe quem levanta o troféu... se ganhar

Central é o primeiro capitão, mas não deve, mais uma vez, começar no onze inicial. Bruno Fernandes tem sido o líder na maior parte dos encontros, dada a condição de suplente do inglês. Red devils medem forças com Newcastle, na final da taça da liga inglesa, em Wembley

O Manchester United pode levantar este domingo o primeiro troféu em quase seis anos. Os red devils jogam a final da taça da liga, diante do Newcastle, em Wembley, e o clube já definiu quem vai levantar o caneco em caso de vitória.

Apesar de Maguire ser o primeiro capitão, o inglês não vai erguer a taça sozinho. Devido ao protagonismo e à importância de Bruno Fernandes, o líder na maior parte dos encontros devido à condição de suplente do central, o troféu será levantado pelos dois jogadores, algo que já aconteceu com outros clubes no passado.

O último troféu do Manchester United, recorde-se, foi a Liga Europa, em 2016/2017. Na altura, o treinador dos red devils era José Mourinho.