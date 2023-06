Maguire não conta para Ten Hag, mas pretende ficar no Manchester United

A garantia chega da rádio Talksport, que avança o desejo do central inglês em lutar por um lutar na equipa dos red devils, no meio de rumores em Itália que falam no interesse do United em Kim Min-jae, do Nápoles.

Descartado por Erik ten Hag após uma época em que perdeu a titularidade no Manchester United, Harry Maguire tem sido associado pela imprensa inglesa a uma saída no verão, tendo o Tottenham e o Aston Villa como interessados, mas o jogador terá outros planos em mente.

De acordo com a rádio Talksport, o central inglês, de 30 anos, pretende continuar em Old Trafford e lutar por um lugar na equipa, apesar de os red devils terem sido associado a Kim Min-jae, central sul-coreano que impressionou esta época ao serviço do Nápoles, sagrando-se campeão italiano.

Com mais dois anos de contrato no United, Maguire realizou 31 jogos na presente temporada, tendo sido titular em apenas 16.