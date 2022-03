Maguire foi assobiado por adeptos ingleses e Southgate não gostou: "Não entendo"

Maguire foi assobiado em Wembley por adeptos ingleses e Southgate e Jordan Henderson criticaram a atitude, defendendo o central da seleção inglesa.

Harry Maguire, defesa-central do Manchester United e da seleção de Inglaterra, foi assobiado por alguns adeptos durante o jogo particular diante da Costa do Marfim, que os ingleses venceram por 3-0. Gareth Southgate não gostou nada da atitude dos fãs.

"O que ele já fez por nós, a forma como joga pela Inglaterra, é fenomenal. Não entendo. Ele enverga a camisola de Inglaterra. Não só devemos apoiar qualquer jogador desta seleção, como quando ele joga a este nível, o compromisso tem de ser total. Não percebo mesmo. A equipa está unida e ele, embora esteja a passar um momento difícil, vai ultrapassar isto, porque é um grande jogador", referiu o selecionador, em declarações à televisão britânica Sky Sports.

Mais tarde, Jordan Henderson, médio do Liverpool e outro dos capitães dos Three Lions, também criticou os assobios. "Não entendo o que aconteceu em Wembley esta noite. O Maguire é um colosso da seleção inglesa. Sem ele, o progresso que fizemos nos dois últimos torneios não teria sido possível. Ser assobiado na sua própria casa por razão nenhuma? Em que é que nos tornamos? O que aconteceu hoje não é normal. Sinto-me sortudo por partilhar o balneário com ele. E todos sentimos o mesmo na equipa", escreveu nas redes sociais.