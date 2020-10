Maguire e o "ódio nas redes sociais": experiências e conselhos aos mais jovens

O central do Manchester United concedeu uma entrevista à Sky Sports e revelou que se preocupa com os jogadores mais novos e a forma como estes lidam com as críticas

Em entrevista à Sky Sports, Harry Maguire revelou que tenta apoiar os jogadores mais jovens a lidar com o abuso nas redes sociais, que não raras vezes afeta os atletas profissionais.

"Tem de ser analisado e mudado. Para mim, não podes fazer contas nas redes sociais sob nomes falsos. Se verificas a conta e é algo que pode ser tratado facilmente, não entendo o porquê de ainda não ter sido feito", afirmou o central do Manchester United, satisfeito com o apoio que o clube providencia aos jogadores.

"A melhor coisa a fazer é ignorar tudo e tentar não olhar para essas coisas. Afasto-me das redes sociais e dos comentários. Um jovem está mais preocupado com essas coisas e com o que é dito sobre ele. Para mim, qualquer coisa que seja dita não me incomoda. Provavelmente incomoda mais a minha família do que a mim. Fica melhor com a experiência e com o apoio à tua volta", vincou o internacional inglês, consciente que adquirir essa maturidade não é simples.

"A quantidade de ódio que eles [jovens jogadores] recebem por mostrar a forma como vivem e esse tipo de coisas...é duro para eles, mas só posso dizer que fica melhor com a idade e a experiência", resumiu.