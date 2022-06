Maguire e a ameaça de bomba em sua casa: "Há uma linha, somos humanos. Tenho família"

Central do Manchester United e da seleção inglesa fala da ameaça de bomba e da chantagem de que foi alvo.

Harry Maguire, central do Manchester United e internacional inglês, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com a Hungria, a contar para a Liga das Nações (sábado, 17h00), falou sobre as críticas de que é alvo, garantindo que as aceita, mas que a linha foi ultrapassada quando houve uma ameaça de bomba em sua casa, em jeito de chantagem para que deixasse os "red devils".

"Obviamente que vou ser criticado, o Manchester United pagou uma grande quantidade de dinheiro pelo meu passe - 90 milhões de euros -, é um dos clubes mais amados, mas também um dos mais odiados do mundo", começou por dizer.

"Sabemos que somos diariamente avaliados e eu aceito as críticas quando sofremos golos ou cometemos erros. Sou suficientemente crescido para aceitar isso e dizer que posso melhorar. Mas há uma linha, somos seres humanos. Tenho família", continuou.

"Essas coisas não me afetam, mas quando há ameaças de bomba, há a minha família, a minha noiva, Fern. Fico feliz por os meus filhos não terem idade para ler e ver determinadas coisas nas notícias", concluiu Maguire.