Maguire deve deixar o Manchester United: eis o destino e os valores

West Ham deve contratar o central por 40 milhões de euros. Custou mais de 85 há quatro anos

Harry Maguire está a caminho do West Ham. O central inglês deve mesmo deixar o Manchester United este defeso, depois de ter perdido espaço e, até, a braçadeira de capitão.

De acordo com a Sky Sports, os londrinos deverão pagar 40 milhões de euros pelo jogador, que custou 87 há quatro anos, quando foi contratado ao Leicester.

Recorde-se que Harry Maguire continua a ser o defesa mais caro da história do futebol. Em Old Trafford, no entanto, deixou muitas dúvidas à crítica e aos adeptos, perdendo o estatuto de titular e de líder do balneário desde a chegada de Ten Hag.