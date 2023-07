Maguire aproveita férias para treinar com Ricardo Carvalho

O central inglês, que custou 87 milhões de euros ao Manchester United em 2019, pretende segurar o lugar no plantel dos red devils na próxima época.

Associado a uma saída do Manchester United nos primeiros dias do mercado, Harry Maguire tem o desejo de segurar o lugar no plantel dos red devils em 2023/24 e, nesse sentido, tem aproveitado as férias para treinar junto do antigo internacional português Ricardo Carvalho, em Portugal.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o central inglês, de 30 anos, que custou 87 milhões de euros ao United em 2019, tem treinado três vezes por dia há três semanas seguidas junto do antigo defesa e atual adjunto da Seleção Nacional, que passou por clubes como o FC Porto, Chelsea e Real Madrid na carreira.

Também Diogo Dalot, colega de equipa de Maguire, tem participado nessas sessões. Recorde-se que o defesa perdeu a titularidade com a chegada de Erik ten Hag a Old Trafford, somando 31 jogos na época passada (foi suplente utilizado em 15 deles).

Ora veja:

