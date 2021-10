Magia de Salah e hat-trick de Firmino na goleada do Liverpool em Vicarage Road

Triunfo por 0-5 para a equipa de Klopp. Salah marcou pelo oitavo jogo consecutivo

Não faltaram momentos marcantes ao regresso do Liverpool à Premier League. Os reds deslocaram-se ao terreno do Watford e golearam por 0-5, com o trio da frente, especialmente Salah, em plano de destaque.

Mané (após grande assistência de Salah, chegou ao tento 100 na Premier) e Firmino marcaram na primeira parte, mas o grande momento do jogo apareceu ao minuto 54, quando Salah passou por tudo e todos para um golo monumental. Firmino fez mais dois e chegou ao hat-trick.

Diogo Jota foi suplente não utilizado no Liverpool, algo que nunca tinha acontecido na Premier League desde que o internacional português chegou a Anfield.

Com este resultado, a equipa de Klopp chegou aos 18 pontos e à liderança isolada de forma provisória. Tem a palavra o Chelsea, que tem menos dois pontos e menos um jogo.