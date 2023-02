Mãe de Zaniolo lamenta críticas ao filho: "Jogava com injeções"

Italiano abandonou Roma no mercado de janeiro, saindo para os turcos do Galatasaray. Mãe explicou o processo de saída e lamentou palavras duras dirigidas ao filho

A saída de Nicolò Zaniolo da Roma para o Galatasaray continua a dar que falar, em Itália. O canhoto abandonou a capital a mal e a mãe já veio a público lamentar as críticas que viu, leu e ouviu.

"Disseram que ele se recusava a jogar pela Roma, que ele era um traidor. As pessoas não sabem que ele estava a jogar com injeções, devido a uma lesão no ombro. O clube não estava bem, mas ele sentiu-se muito mal. Quando não foi convocado contra a Fiorentina, tremia. É uma decisão que ele tomou com o treinador. Nicolò não estava bem, a luz apagou-se e isso faz a diferença para um futebolista. Ninguém está zangado. Estaremos eternamente gratos a eles. Eram respeitosos", explicou Francesca Costa, em declarações ao Corriere dello Sport.

A mão do canhoto explicou ainda mais pormenores sobre a saída e sobre os últimos meses do filho como jogador da Roma, sob as ordens do português José Mourinho.

"Tivemos a oportunidade de mudar durante o verão. Falámos com o clube, que disse que podia sair por 50 ou 60 milhões de euros. Os romanos nunca lhe ofereceram uma extensão de contrato, ao contrário de outros companheiros de equipa. Não se tratava do dinheiro. Nicolò percebeu que já não fazia parte do projeto, a Roma disse-lhe que o queria vender em junho, por isso sentiu que tinha sido afastado", desenvolveu.

Depois de quatro temporadas e meia no clube, Zaniolo abandonou a Roma no último mercado de inverno, juntando-se ao Galatasaray, que conta nas suas fileiras com Sérgio Oliveira, antigo médio do FC Porto.