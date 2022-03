Mãe de Rabiot sai em defesa do médio da Juventus: "Futebolistas não são robots"

Médio da Juventus não convence a crítica. Eliminação na Champions piorou a situação.

Adrien Rabiot tem sido um dos alvos das críticas na Juventus, sobretudo depois da eliminação da equipa aos pés do Villarreal, nos oitavos de final da Champions. Véronique, mãe e agente do médio francês, concedeu uma entrevista ao "Ouest-France" e saiu em defesa do filho.

"De onde vem esta imagem negativa? Penso que está relacionado com o facto que não falarmos o suficiente com os jornalistas. Então criticam. Não temos nada a provar. Não quero expor-me e Adrien muito menos. Joga futebol, é a paixão dele e fora de campo gosta de ter uma vida discreta. Não quer dar explicações", afirmou.

"Erros todos cometem na vida. Não nos damos conta que os futebolistas são adolescentes quando começam, que têm de crescer como homens. Não são robots", indicou Véronique, falando depois dos sacrifícios que são exigidos. "Em Itália dizem que ele joga mal? Não se preocupa com isso e joga todas as partidas. Gostaria que as pessoas soubessem o caminho que é preciso seguir para chegar ao nível máximo. Só dizem que recebem muito, mas não sabem quantos sacrifícios lhes são exigidos", rematou.

Rabiot, 26 anos, cumpre a terceira temporada na Juventus, depois de passar pelo PSG. Em 2021/22 leva 36 jogos realizados, ainda sem qualquer golo marcado.