Mãe de Pelé vai ver o cortejo fúnebre em casa, aos 100 anos

Dona Celeste, devido à sua idade, vai ver o cortejo fúnebre quando passar pela sua casa, em Santos. O pai de Pelé, Dondinho, também foi futebolista, mas já faleceu

Celeste Arantes do Nascimento, mãe de Pelé, centenária, sofre nestes momentos a maior dor, a perda do filho, e, segundo relatos, terá de ver o seu funeral a partir de casa, devido ao seu estado de saúde pela longevidade: fez cem anos há um mês.

"Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu Pelé nas redes sociais a 20 de novembro, dia do início do Mundial do Catar, quando a mãe se tornou centenária.

O pai de Pelé, João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, jogou no Bauru, em Minas Gerais, e foi aí que Pelé começoua dar os primeiros toques em bolas feitas de meias. "O Dondinho foi sem dúvida o melhor jogador da região. Pelé teve alguém em quem se inspirar, mas joga melhor que o pai. Pelé é melhor. No cabeceamento, contudo, garanto que o Dondinho era muito melhor que o filho. Um canto a favor era meio golo", disse Dona Celeste, há alguns anos, em entrevista.

As cerimónias fúnebres começam no dia 2 de janeiro na Vila Belmiro, como Pelé sonhava.