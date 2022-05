Mãe de Mbappé garante que "nunca existiu um acordo" com o Real Madrid

Jornalista francês afirmou que Mbappé não respeitou um alegado acordo com o Real Madrid. A mãe do avançado negou que tal coisa tenha acontecido.

Toda a imprensa francesa e espanhola dá como certo que Kylian Mbappé vai mesmo renovar contrato com o PSG e já não será reforço do Real Madrid. E, em resposta a uma publicação de um jornalista que dava conta de que o avançado não respeitou o compromisso que, alegadamente, teria com os merengues, a mãe do internacional francês garantiu que nunca houve um acordo entre o jogador e o clube blanco.

"No futebol existe quem respeite a palavra dada e depois existe o Mbappé", escreveu Frédéric Hermel, conhecido jornalista francês, na rede social Twitter. Fayza Lamari, mãe de Mbappé, respondeu: "Senhor Hermel, quando não se sabe, fica-se calado. Nunca existiu um acordo."