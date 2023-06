Mãe de Mbappé criticada: "Queria fazer um restaurante, mas não sei cozinhar"

Avançado já comunicou ao PSG que não quer renovar até 2025. Agente de Mendy não tem gostado da influência da mãe do craque

O futuro de Kylian Mbappé continua a ser um dos temas mais quentes do mercado internacional. O craque francês já comunicou ao PSG que não quer continuar para lá de 2024, mas, nos últimos dias, é a mãe do jogador que tem dado que falar.

Fayza Lamari, lembra o AS, foi quem negociou com o PSG o contrato que termina no próximo verão. Yvan Le Mée, agente de Mendy, lateral do Real Madrid, teceu críticas à familiar de Mbappé e explicou o ponto de vista.

"Ser agente não é a profissão da mãe de Mbappé. Ela não tem capacidade para atuar. Há uma realidade, há que fazer o que se sabe fazer. Eu queria fazer um restaurante, mas não sei cozinhar, por isso... Estou convencido de que, se o Kylian Mbappé tivesse um agente na altura das negociações com o Real Madrid, há dois anos, já lá estaria", explicou, em declarações à RMC.

Recorde-se que Alejandro Camaño, atual agente de Hakimi, amigo próximo de Mbappé, já tinha vindo a público criticar a influência da mãe do internacional francês.

"Surpreende-nos que o simples facto de ser mãe de um jogador importante lhe permita interferir no mercado", atirou, em declarações ao AS.

Fayza Lamari abriu uma agência de representação de jogadores que já conta com três clientes: os filhos Kylian e Ethan, além de Rayan Cherki, jovem de 19 anos do Lyon.