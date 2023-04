Mãe de Hakimi e o divórcio do jogador: "Se não faz isso não se pode ver livre dessa mulher"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Saida, mãe do jogador do PSG, não sabia que este colocou a sua fortuna no seu nome

Achraf Hakimi, jogador do PSG e da seleção de Marrocos, e a modelo Hiba Abouk estão em processo de separação e a divisão da fortuna do atleta já deu que falar.

Há uma semana surgiram informações de que Abouk queria metade da fortuna de Hakimi, mas que este colocou tudo em nome da mãe, Saida, para evitar este tipo de situações.

Ao Morocco World News, a mãe de Hakimi, Saida, revelou desconhecer que o filho tinha colocado a sua fortuna no seu nome, mas aplaudiu a decisão: "O meu filho não me informou. Se fez alguma ação para se proteger, não tenho conhecimento, mas qual é o problema? Se o meu filho não faz isso, não se poderá ver livre dessa mulher".