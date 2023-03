Mãe de Dani Alves: "Alimentas alguém durante 30 anos e esquecem-se em três dias"

Lúcia Alves recorreu às redes sociais para mostrar revolta com a situação do filho, que está detido preventivamente em Barcelona desde janeiro, após ter sido acusado de violação por uma rapariga.

Lúcia Alves, mãe de Dani Alves, recorreu este domingo às redes sociais para expressar revolta com a situação do filho, que está detido preventivamente em Barcelona desde janeiro, após ter sido acusado de ter violado uma rapariga numa casa de banho de uma discoteca.

"A minha família, a minha vida, amo-as até ao infinito. Aquilo que vai mais além do que Deus uniu, nada pode separar. Sei que o meu sorriso chateou tanto que os traidores de Judas tiraram-mo nestes 40 dias, mas a minha fé em Deus não podem tirar. Continuo firme e forte até à vitória. Amigos nunca te vão trair se alimentares um cão durante três dias, vão-se lembrar de ti durante 30 anos. Se alimentas uma pessoa durante 30 anos, esquecem-se de ti em três dias", escreveu na conta pessoal de Instagram.

A mãe do internacional brasileiro, de 39 anos, recorreu ainda a um verso da Bíblia para salientar a sua crença num desfecho positivo para o jogador: "O seu domínio não tem fim. É ele que te liberta e resgata, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões".

Após ter testemunhado por quatro vezes perante a juíza, apresentando sempre uma versão diferente do que aconteceu, ao contrário da alegada vítima, uma situação que lhe foi tirando credibilidade ao longo do caso, o pedido de libertação provisória de Dani Alves foi negado, devido ao risco de fuga que apresentava.

Com o início do julgamento a dever começar ainda este ano, a defesa do internacional brasileiro, de acordo com a imprensa espanhola, tem uma estratégia assente em três fases: uma disputa judicial relacionada com os testes psicológicos que devem ser feitos à vítima, uma nova prova de perícia que comprove que o sexo foi consentido e, em último caso, o depoimento final de Dani Alves em tribunal.