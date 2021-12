Mãe de Aguero em carta aberta ao filho: "É hora de colheres tudo o que semeaste"

Adriana Castillo partilhou uma longa mensagem por ocasião da despedida do filho, aos 33 anos de idade, por motivos de saúde

Horas após Sergio Aguero dizer adeus aos relvados, em pleno Camp Nou, devido a problema cardíaco, Adriana Castillo, mãe do ex-craque argentino, numa emocionada carta aberta, expressou, em espécie de viagem ao passado, mais ou menos longínquo, a admiração e orgulho pelos feitos (recordados) do filho ao longo da carreira.

"Querido filho, todos sabem até onde chegaste, mas poucos sabem de onde partiste. Ninguém sabe que não pudemos festejar um aniversário até aos quatro anos. Os teus sonhos, os teus sacrifícios para que se tornassem realidade, a tua estreia no Independiente aos 15 anos, o campeonato juvenil na Holanda, no Canadá. Lembras-te de quando me disseste que podias ir jogar no Atlético Madrid? Respondi-te: 'Que queres?'. E disseste-me: 'Quero triunfar'. Respondi-te: 'Anda, mas não vale chorar no dia que te fores embora. 'Prometido', disseste-me. Medalha de ouro em Pequim, títulos em Espanha, desfrutaste com a camisola da Argentina, do Manchester City, o golo aos 94' [contra o QPR, em 2011/12, que vale o título de campeão inglês]... Se faltava algo, chegou o que mais desejavas: a Copa América com a Argentina e o teu amigo Leo. Chegou o momento de vir para Barcelona e este foi um golpe para todos", lê-se na publicação.

"Lembro-me de quando vivíamos na vila. Fomos comprar uma bola, tinhas 5 anos, já jogavas e, enquanto a escolhias, o senhor olhou para ti e disse que ias ser um grande futebolista. E ficou aquém. Jogaste três Mundiais, foste vice-campeão do Mundo. Foi tão maravilhosa a tua carreira que não te falta nada aos 33 anos. Depois de dedicares a vida ao futebol, ao clube, é hora de colheres tudo o que semeaste. Como futebolista foste um herói. Conheço-te, meu filho. És parte de mim, de todos nós. És um herói. Um rei. Obrigada por nos deixares crescer junto contigo, estamos cá todos juntos como sempre estivemos, a tua família. Hoje mais do que nunca", completa.