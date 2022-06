Madi Queta, ex-FC Porto e Farense, ruma ao futebol da Bulgária

Madi Queta com a camisola do Farense

Extremo é reforço do Cherno More.

Madi Queta, extremo de 23 anos, internacional pela Guiné-Bissau e que fez toda a formação no FC Porto, vai aventurar-se no futebol da Bulgária, ao serviço do Cherno More.

Queta estava no Farense há duas temporadas, onde realizou 42 jogos, tendo marcado dois golos, e não renovou pelos "Leões de Faro"

O jogador foi internacional português, tendo defendido as cores nacionais no Euro'2017 de sub-19, onde foi titular por duas vezes. Foi no FC Porto que jogou toda a sua carreira na formação, exceção feita à temporada 2013/14, ainda como juvenil, quando foi emprestado ao Padroense. De regresso aos dragões em 20114/15, conquistou pelos azuis e brancos o título de Campeão Nacional de Juniores e em 2017/18 é chamado por António Folha para integrar os trabalhos da equipa B dos portistas. De dragão ao peito, Madi Queta realizou 198 jogos e marcou 43 golos, encetando agora uma nova etapa da sua carreira, naquela que será a sua primeira experiência fora de Portugal e onde vai encontrar, na formação da Bulgária, Mamito Biai, ex- Académica, e Matheus Clemente, ex- Felgueiras 1932.