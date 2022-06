Macron ajudou à renovação de Mbappé? Eis o que diz o Presidente de França

Emmanuel Macron foi questionado sobre um dos temas que aqueceram o mercado de transferências.

Depois do forte interesse do Real Madrid, o PSG conseguiu convencer Kilyan Mbappé a renovar contrato e até contou com a ajuda do Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Tive uma conversa com Mbappé antes da sua renovação de contrato, simplesmente para aconselhá-lo a continuar em França. Quando questionado de forma informal e amigável, o papel de um Presidente é defender o seu país", afirmou Macron sobre o tema.

O novo vínculo do craque é válido até 2025.