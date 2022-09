Maccabi Haifa, adversário do Benfica, perde na Liga de Israel

O Maccabi Haifa saiu hoje da visita ao Hapoel Jerusalém com uma derrota pesada, por 3-0, na quinta jornada da Liga israelita, com o adversário do Benfica na Liga dos Campeões a manter o segundo posto.

Ofek Biton bisou aos 22 e 35 minutos e, no segundo tempo, o costa-marfinense Togui (53) fechou a contagem, com a formação de Jerusalém a subir à terceira posição do campeonato, com 11 pontos, a apenas um ponto do rival de hoje.

O Maccabi Telavive, onde atua o defesa português André Geraldes, lidera a Liga de Israel com 13 pontos.