Guardião do Ajax vai colocar um ponto final na carreira, aos 40 anos. Para trás fica uma carreira de duas décadas, com destaque para a titularidade na final do Mundial'2010

Maarten Stekelenburg vai pendurar as luvas aos 40 anos. O Ajax confirmou o adeus no final da época para um guardião que fará a despedida da Johan Cruijff Arena neste próximo fim de semana.

O internacional neerlandês deve ter direito aos primeiros minutos da temporada na receção ao Utrecht, que marcará a despedida de um guarda-redes que começou e que vai terminar a carreira no Ajax.

Para trás fica uma carreira de duas décadas para Stekelenburg, que foi internacional A pelos Países Baixos em 63 ocasiões. Ganhou quatro campeonatos, esteve em cinco fases finais de seleções e foi titular na final do Mundial'2010.