Má notícia para Xhaka e o Arsenal: três meses de baixa pela frente

Médio suíço lesionou-se frente ao Tottenham.

O futebolista suíço Granit Xhaka, do Arsenal, sofreu domingo "uma lesão significativa no ligamento do joelho" no jogo com o Tottenham (3-1) e vai parar cerca de três meses, indicou esta quarta-feira o clube londrino.

O Arsenal refere que a reabilitação do médio Granit Xhaka, de 29 anos, "vai começar imediatamente, sem ser necessário recorrer a cirurgia, e que o regresso aos relvados deverá acontecer "dentro de aproximadamente três meses".

Xhaka saiu lesionado no joelho no jogo de domingo frente ao Tottenham, do treinador português Nuno Espírito Santo, e avaliações e exames posteriores confirmaram que sofreu "uma lesão significativa no ligamento medial do joelho".

"Uma consulta com um especialista na noite de terça-feira em Londres determinou que Granit [Xhaka] não precisa de cirurgia", precisa ainda o clube no seu sítio na Internet.