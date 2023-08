Má notícia para Guardiola: De Bruyne pode parar até final do ano

Médio belga pode mesmo vir a ser operado

Kevin De Bruyne pode vir a desfalcar o Manchester City até ao final de 2023 e a necessidade de ser operado não está descartada. O cenário aponta para três a quatro meses de paragem.

A má notícia foi avançada esta terça-feira pelo treinador Pep Guardiola. "Temos de decidir nos próximos dias se ele é ou não operado, mas é certo que vamos estar sem ele durante algum tempo", disse.

Refira-se que o médio belga, de 31 anos, teve de ser substituído aos 36 minutos da final da Liga dos Campeões., diante do Inter (1-0), após ter sofrido uma rutura no tendão da coxa. De Bruyne ainda jogou no regresso da Premier League, mas no dia 11 de agosto foi substituído frente ao Burnley.

