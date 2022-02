Má notícia para a Lázio: Lazzari vai parar dois meses

Lateral-direito do adversário dos dragões sofreu uma rotura muscular de grau II e está fora dos desafios com o FC Porto

Manuel Lazzari saiu lesionado do último encontro da Lázio, frente ao Bolonha, e desde logo ficou no ar a ideia de que o problema seria impeditivo para defrontar o FC Porto no Dragão.

Nesta terça-feira, os exames confirmaram as suspeitas de gravidade: o lateral-direito sofreu uma rotura muscular de grau II e será forçado a parar por dois meses, falhando assim o duplo confronto com os dragões, no play-off da Liga Europa.

Lazzari, internacional italiano de 29 anos, leva 29 partidas esta época, com dois golos marcados e uma assistência.