Manchester United e Newcastle não cedem na luta pela Champions

Jogadores do Manchester United festejam o golo de Rashford ao Brentford

Newcastle soma quarto triunfo seguido, United regressa às vitórias pela margem mínima

O Newcastle foi hoje ao reduto do West Ham (5-1) somar o quarto triunfo seguido na Liga inglesa de futebol, na qual mantém o terceiro posto, juntamente com o Manchester United, que venceu o Brentford (1-0).

No Estádio Olímpico de Londres, os 'magpies' deixaram o desafio em atraso da sétima jornada muito bem encaminhado por culpa dos golos madrugadores de Callum Wilson, aos seis minutos, e Joelinton, aos 13, uma vantagem que ficou com a diferença mínima no marcador aos 40, altura em que o Zouma reduziu para os londrinos.

No segundo tempo, Murphy aproveitou o desleixo defensivo dos 'hammers' para assistir Wilson, que 'bisou', aos 46, colocando, praticamente, um ponto final nas aspirações do West Ham (15.º, com 27 pontos). O suplente utilizado Alexander Isak aumentou a contagem, aos 82, com Joelinton (90), pouco depois, a anotar o segundo 'bis' da noite.

A equipa comandada por Eddie Howe prossegue na última posição do pódio, com 53 pontos, os mesmos do Manchester United, que, à mesma hora, mas em jogo em atraso referente à 25.ª ronda, recebeu o Brentford para voltar aos triunfos na Premier League, quatro jogos depois.

Em Old Trafford, Marcus Rashford marcou, à passagem do minuto 27, o único tento da partida, que teve os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início na equipa dos 'red devils'.

A Premier League é liderada de forma isolada pelo Arsenal, com 72 pontos, contra os 64 do segundo colocado Manchester City, que tem menos um jogo do que os 'gunners'.