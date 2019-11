Lyon vence Toulouse antes da receção ao Benfica

Lyon e Benfica defrontam-se na terça-feira para a Liga dos Campeões.

O Lyon venceu em casa do Toulouse por 3-2 na 12ª jornada da Ligue 1. Depay, aos 26' e 90+5', e Dembelé, aos 67', marcaram os golos dos les gones.

Com esta vitória, os comandados de Rudi Garcia ascenderam ao oitavo posto do campeonato francês com 16 pontos. O Toulouse (12 pontos) é 19º classificado.

Na terça-feira, 5 de novembro, o Lyon recebe o Benfica na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No último encontro, no Estádio da Luz, os encarnados levaram a melhor e venceram por 2-1.

O Marselha, orientado pelo português André Vilas-Boas, venceu em casa por 2-1 o Lille e ultrapassou o seu adversário de hoje na tabela classificativa, em que ocupa a quarta posição, com 19 pontos, a oito do líder Paris Saint-Germain.

Após duas derrotas consecutivas, para o campeonato com o Paris Saint-Germain (4-0) e para a Taça da Liga com o Mónaco (2-1), o Marselha regressou aos triunfos frente ao Lille, no estádio Vélodrome, com golos apontados na segunda parte.

Morgan Sanson colocou o Marselha em vantagem aos 47 minutos, com um golo que surgiu na sequência de uma infeliz intervenção do guarda-redes Maignan, que teve ainda como reflexo a expulsão do português Nuno Santos, treinador adjunto do Lille.

No melhor período do Lille, com o português Tiago Djaló a titular, os compatriotas José Fonte e Xeka no banco e Renato Sanches ausente por lesão, o Marselha elevou a vantagem para 2-0 com um autogolo do brasileiro Gabriel, aos 79 minutos.

O Lille manteve-se em jogo e ainda conseguiu reduzir para 2-1 por Adama Soumaoro, aos 83 minutos, com um cabeceamento após a marcação de um canto, elevando o interesse para os minutos finais do encontro.

O Angers venceu por 1-0 o Estrasburgo, com um golo de Bahoken, na conversão de uma grande penalidade, aos 26 minutos, e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar da liga gaulesa, com 20 pontos, embora com mais um jogo do que o Nantes, terceiro classificado.

O Amiens venceu por 1-0 o Brest, com um golo de Otero, aos 27 minutos, e ascendeu provisoriamente ao 10.º lugar, com 16 pontos, logo seguido de quatro equipas com 15, mas com menos um jogo. O Brest é sétimo, com 17 pontos.

O Metz esteve a vencer por 2-0 o Montpellier, que alinhou com o português Pedro Mendes durante a primeira parte, mas acabou por ceder um empate a 2-2 e de ver fugir três preciosos pontos na luta pela fuga aos últimos lugares.