Lyon vence o Mónaco e sobe provisoriamente ao quinto lugar

O Lyon venceu o Mónaco com golos do camaronês Toko Ekambi e do belga Jason Denayer.

O Lyon venceu este sábado em casa por 2-0 o Mónaco, para a 10.ª jornada, e ascendeu, à condição, ao quinto lugar da Liga francesa de futebol, liderada pelo PSG, ultrapassando o emblema monegasco.

O Lyon, sem o guarda-redes português Anthony Lopes, por castigo, venceu o Mónaco, do compatriota Gelson Martins, com golos do camaronês Toko Ekambi (1-0), aos 75 minutos, de grande penalidade, e do belga Jason Denayer (2-0), aos 90.

De regresso aos triunfos após dois empates seguidos, o Lyon ascendeu provisoriamente do 10.º ao quinto lugar, com 16 pontos, a 11 do líder Paris Saint-Germain, enquanto o Mónaco, que vinha de três triunfos, caiu para sétimo, com 14.

O Clermont, que subiu esta época ao escalão principal gaulês depois de ter terminado em segundo a II Liga em 2020/21, venceu por 1-0 na receção ao campeão Lille, com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka a titulares.

O único golo do encontro, que assinala o regresso do Clermont aos triunfos no campeonato francês após um jejum de sete jornadas, com quatro empates e três derrotas, foi apontado pelo congolês de origem angolana Vital N"Simba, aos 32 minutos.

O Clermont, atual 11.º classificado com 13 pontos, colocou fim a um ciclo de três vitórias consecutivas do Lille, que continua sem justificar o título alcançado na última temporada e segue no nono posto, com 14, a 13 do líder Paris Saint-Germain.