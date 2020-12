Lyon vence Metz em jogo com duas expulsões e um penálti falhado

O Lyon contou com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes na baliza e subiu ao terceiro lugar com 26 pontos, ultrapassando o Marselha de Villas-Boas.

O Lyon venceu fora o Metz por 3-1, numa partida com duas expulsões, uma para cada lado.

O argelino Farid Boulaya desperdiçou um penálti para o Metz logo aos sete minutos, e, aos 17, o holandês Memphis Depay fez o primeiro golo do encontro para a turma visitante.

Na segunda parte vieram os restantes golos, com o avançado camaronês Karl Toko Ekambi a bisar (47 e 60), e Boulaya a redimir-se do falhanço na primeira parte e a fazer o golo de honra do Metz (13.º com 16 pontos) aos 75.

O Lyon contou com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes na baliza e subiu ao terceiro lugar com 26 pontos, ultrapassando o Marselha, orientado por André Villas-Boas, que tem 24 pontos, mas menos dois jogos.

Por seu turno, o Bordéus (10.º com 19 pontos) ganhou ao Brest (12.º com 18 pontos) por 1-0, graças a um golo tardio de Ben Arfa (84 minutos).

Já o Angers (7.º com 22 pontos) superiorizou-se ao Lorient (19.º com oito pontos) por 2-0, com golos de Angelo Fulgini (10) e Pierrick Capelle (90+6), enquanto o Estrasburgo (17.º com 10 pontos) foi a Nantes (14.º com 13 pontos) golear por 4-0, com Lienard (16) e Diallo (34) a marcarem no primeiro tempo, e Ajorque (78) e Zohi (83) a fecharem as contas na segunda metade da partida.

Os duelos entre Dijon (20.º com oito pontos) e Saint Étienne (15.º com 12 pontos), e entre Reims (18.º com 10 pontos) e Nice (11.º com 18 pontos) terminaram empatados sem golos.