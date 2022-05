Lyon vence clássico com Marselha e ainda sonha com a Europa

Lyon ainda sonha com qualificação europeia

O Lyon venceu este domingo por 3-0 no clássico com o Marselha, disputado no Estádio Vélodrome, na 35ª jornada da Ligue 1, e ascendeu ao sétimo lugar na prova, podendo ainda sonhar com a qualificação europeia.

Com Anthony Lopes a titular entre os postes, o Lyon inaugurou o marcador aos 55, por intermédio do jovem de 19 anos, Castello Lukeba.

Moussa Dembélé, aos 76, fez o 2-0, antes de Toko Ekambi, aos 88, ter selado o resultado final, que coloca a formação visitante no sétimo lugar, com 55 pontos, a cinco de distância do Nice, quinto, e a dois do Estrasburgo, sexto.

O Marselha, por outro lado, ainda mantém-se na vice-liderança isolada, mas permitiu a aproximação do Rennes, Mónaco e Nice, que venceram este fim de semana e ainda têm hipóteses matemáticas de ultrapassar a formação do sul de França.