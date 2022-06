Lyon vai à segunda divisão contratar internacional sub-20 francês

Johann Lepenant deixa o Caen a troco de pouco mais de quatro milhões, mas negócio pode custar mais dois e meio

Johann Lepenant, de 19 anos, é o mais recente reforço do Lyon, anunciou o clube francês nas suas redes sociais. O médio chega do Caen, do segundo escalão, e assinou um contrato válido até 2027.

O internacional sub-20 por França custou quatro milhões e 250 mil euros, mas negócio pode obrigar a um investimento adicional de dois milhões e meio.