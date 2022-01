Lyon tinha substituto de Bruno Guimarães escolhido, mas negócio está congelado

Médio brasileiro deve mesmo ir parar ao Newcastle e já há contratação para o meio-campo pensada

O meio-campo do Lyon poderá sofrer alterações profundas nos últimos dois dias de mercado. Bruno Guimarães continua muito perto de ir parar ao Newcastle e os franceses têm substituto em mente, ainda que o negócio não seja, também, propriamente fácil.

Rodrigo Bentancur, ainda jogador da Juventus, é o nome em questão. O uruguaio não é um jogador indispensável na vecchia signora é em encarado pelo clube francês como a solução ideal para o centro do campo. Ainda assim, o salário que pede é alto, o que levou ao congelamento do negócio, segundo a RMC Sports.

Bruno Guimarães é que continua a ser dado pela imprensa internacional como reforço praticamente certo do Newcastle para esta reabertura do mercado, apesar da ausência de uma oficialização, quando estamos a menos de 48 horas do fim do período intermédio de transferências.