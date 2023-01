Lyon tenta roubar compra de Lopetegui a Vítor Pereira

João Gomes é objetivo do Wolverhampton, mas Lyon quer também garantir médio brasileiro. Intenção do jogador passa pela saída para a Premier League

João Gomes, médio brasileiro do Flamengo, é um dos objetivos do Wolverhampton para a reabertura do mercado. Ainda assim, uma proposta de última hora do Lyon pode estragar os planos a Julen Lopetegui.

De acordo com o The Athletic, os franceses fizeram chegar ao novo clube de Vítor Pereira uma oferta que poderá impedir a saída do jogador para a Premier League, apesar de ser esse mesmo o desejo original do atleta.

Leia também FC Porto Youtuber Felipe Neto pede ajuda ao FC Porto Felipe Neto, fenómeno da internet, afirma que a StarPlusBR, que possuiu os direitos dos jogos da Liga portuguesa, deixou de transmitir no Brasil

Formado no Flamengo, João Gomes, de apenas 21 anos, leva 122 jogos com a camisola do gigante do Rio de Janeiro.