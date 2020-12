Lyon sobe à liderança provisória em França após goleada ao Nice

Triunfo da equipa de Anthony Lopes por expressivos 4-1.

O Lyon foi a casa do Nice golear por 4-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga francesa de futebol, que passou a liderar de forma provisória, com mais um ponto do que o Lille.

Com o guarda-redes português Anthony Lopes a titular, a formação de Lyon não encontrou dificuldades para vencer, inaugurando o marcador com um tento de penálti do holandês Depay, aos 32 minutos, sete minutos antes de Kadewere ampliar a vantagem.

Gouiri, a passe do português Rony Lopes, que viria a ser substituído aos 74 minutos, ainda reduziu para a equipa da casa, aos 44, mas, no segundo tempo, Ekambi, aos 63, e Aouar, aos 73, dilataram a vantagem.

O Lyon é primeiro classificado, com 33 pontos, ocupando a liderança de forma provisória, uma vez que o Lille, agora segundo, com 32 pontos, só joga no domingo, em casa do Montpellier, quinto classificado. O Nice é 12.º, com 21 pontos.

A equipa orientada por Rudi Garcia ultrapassou também o campeão em título Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Estrasburgo e tem 31 pontos, além de se distanciar do Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, quarto, com 28.

A equipa do técnico luso somou o segundo jogo consecutivo sem vencer, ao empatar em casa com o Reims. Após um autogolo de Nagatomo (21 minutos) ter adiantado os forasteiros, Thauvin resgatou um ponto para os marselheses, aos 45.

Antes, o Metz subiu ao oitavo lugar da Ligue 1 de forma provisória, ao triunfar em casa por 2-0 ante o Lens, que é sétimo, com 24 pontos, mais um do que os adversários deste sábado.