Lyon, PSG e Mónaco mantêm distâncias para o líder Lille

Trio perseguidor do primeiro classificado da Ligue 1 triunfou nos respetivos encontros da 23.ª jornada da competição francesa. Danilo Pereira foi suplente na equipa do PSG

Lyon, Paris Saint-Germain (PSG) e Mónaco venceram, esta quarta-feira, os respetivos desafios da 23.ª jornada da I Liga francesa, mantendo as distâncias para o líder isolado Lille, que, duas horas antes, venceu em Bordéus, por 3-0.

Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon venceu pela margem mínima (1-0) em casa do Dijon, penúltimo classificado da Ligue 1, com golo do médio brasileiro Lucas Paqueta, aos 22 minutos.

Igualmente complicado foi o êxito caseiro do Mónaco, por 2-1, sobre o Nice, com Ben Yedder a marcar aos 28 minutos, com uma grande penalidade, e aos 51 mintuos (bisou), depois de Lees Menou ter igualado pouco antes.

Mais fácil foi o triunfo do atual campeão PSG, que, a jogar em casa e com Danilo no banco de suplentes, ganhou, por 3-0, ao lanterna-vermelha Nimes, com tentos do argentino Di Maria (18 minutos), do espanhol Pablo Sarabia (36) e do inevitável Mbappé (68 minutos).

O Lille, que conseguiu o quinto triunfo consecutivo na Ligue 1, comanda isolado a prova, com 51 pontos somados, seguido do Lyon, com 49 pontos, do PSG, com 48, e do Mónaco, com 45 pontos.

O Lille jogou mais cedo e foi vencer, por 3-0, a casa do Bordéus, com golos do turco Yazici (54), do norte-americano Weah (66) e do canadiano Jonathan David (89), numa equipa que teve como titulares os portugueses José Fonte, Xeka e Renato Sanches.

Sanches não era opção titular desde novembro de 2020, após sofrer uma lesão, e saiu aos 72 miutos, numa partida em que também jogou Tiago Djaló, saindo do banco de suplentes aos 80 minutos