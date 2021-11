Lyon pretende banir adepto que agrediu Payet em definitivo

Emblema de guarda-redes português Anthony Lopes detalhou que o indivíduo em causa "não é membro da claque" e "nem portador de bilhete anual" para ver jogos

Detido in loco por agredir Payet, ao arremessar uma garrafa de água contra a cabeça do jogador do Marselha, aos 4' do jogo na casa do Lyon, o adepto deverá, conforme intenção do anfitrião, ser banido "para toda a vida" dos estádios gauleses.

"O Olympique Lyonnais e o seu presidente [Jean-Michel Aulas] (...) pretende[m] poder banir o indivíduo para toda a vida se a Liga e os tribunais derem aos clubes os meios para o fazerem. O Olympique Lyonnais e o seu presidente participarão em todas as reuniões para analisar, trabalhar e fazer propostas para assegurar que este tipo de agressão nunca mais volte a acontecer", referiu o clube em comunicado.

O emblema do guarda-redes português Anthony Lopes, que "já apresentou uma queixa contra o indivíduo" agressor de Payet", detalhou que o mesmo "não é membro da claque" e "nem portador de bilhete anual", tendo sido "imediatamente identificado por inúmeras câmaras" de vigilância instaladas no Estádio Groupama.

O agressor, que permanece detido pelas autoridades francesas, deverá ser interrogado e presente a um juiz de instrução para ser, inclusive, alvo de sanção, cuja gravidade está dependente do nível de reincidência.

A partida que opôs o Lyon ao Marselha, relativa à 14.ª jornada da Ligue 1, foi suspensa pelo árbitro aos 5', devido à agressão sofrida por Payet, junto a uma bandeirola de canto. O avançado ficou magoado na cabeça com um arremesse de uma garrafa de água, oriunda da bancada.

Ruddy Buquet ordenou a retirada das equipas para os respetivos balneários e, uma hora depois do sucedido, foi anunciado que o jogo seria retomado, o que não se verificou, dado que a intenção do juiz "foi sempre a de não se jogar" no Estádio Groupama.