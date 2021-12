Lyon foi sancionado com perda de um ponto e com três jogos à porta fechada

Clube do português Anthony Lopes recebe punição por causa dos danos físicos causados por adeptos próprios a um jogador do Marselha

O Lyon foi sancionado com a perda de um ponto na classificação da Ligue 1 e com a realização de três jogos à porta fechada face à agressão cometida sobre Dimitry Payet por adeptos do clube durante o jogo (suspenso) com o Marselha, em 21 de novembro.

"Qualquer ato de violência contra um jogador, especialmente um importante, convida a uma dedução de pontos como castigo", afirmou o presidente da comissão disciplinar, Sebastien Deneux, que aplicou a sanção, em conferência de Imprensa.

Tendo já jogado à porta fechada ante o Reims, o Lyon, 12.º classificado da Ligue 1, no qual atua o luso Anthony Lopes, vai atuar sem público nas bancadas nas futuras receções ao Metz (22 de dezembro) e ao PSG (9 de janeiro de 2022), perfazendo o total da sanção.

O duelo entre o Lyon e Marselha, relativo à 14.ª jornada da Ligue 1, ficou suspenso duas horas após Payet ter sido atingido no rosto por uma garrafa de água, dirigida desde a bancada dos adeptos caseiros, quando se preparava para bater um canto.

A partida foi imediatamente interrompida, aos cinco minutos, pelo árbitro e as equipas regressaram aos balneários do Groupama Stadium, enquanto o dianteiro recebera tratamento em campo prestado pela equipa médica do Marselha.

O autor da agressão, fã do Lyon, de 32 anos, foi detido no local e condenado a uma pena de prisão suspensa por seis meses, sendo banido do estádio do Lyon até 2026. O encontro suspenso entre o Lyon e o Marselha será retomado em data a definir.