Lyon e Lille mantêm liderança partilhada em França, seguidos do PSG

O Lyon bateu na quarta-feira o Nantes e lidera a Liga francesa em igualdade pontual com o Lille, que também venceu. PSG e Rennes também saíram vitoriosos da 17.ª jornada, com o Marselha, de André Villas-Boas, a ser o único derrotado entre os cinco primeiros nesta ronda da prova.

Com o guarda-redes luso Anthony Lopes a titular, o Lyon venceu por 3-0 o Nantes, com todos os golos apontados na primeira parte do encontro da 17.ª jornada, primeiro por Ekambi (aos quatro minutos), depois por Kadewere (37) e Paquetá (44), somando 36 pontos.

Já o Lille, com os portugueses José Fonte e Xeka no onze inicial e Tiago Djaló a sair do banco, logo aos 27 minutos - Renato Sanches esteve afastado por lesão -, ganhou fora ao Montpellier por 3-2, e está no segundo posto, com os mesmos 36 pontos do Lyon.

Logo atrás, surge o Paris Saint-Germain (PSG) com 35 pontos, depois de golear em casa o Estrasburgo por 4-0, com golos de Pembelé (18), Mbappé (80), Gueye (88) e Kean (90+1).

O Rennes é o quarto classificado com 31 pontos, tendo batido em casa o Metz por 1-0, graças ao tento solitário de Clement Grenier.

Por seu turno, o Marselha, treinado pelo técnico luso André Villas-Boas, perdeu no terreno do Angers por 2-1, e já não vence há três jogos para o campeonato, ocupando o quinto lugar com 28 pontos, mas menos dois jogos disputados do que o grupo da frente.

O Bordéus (13.º com 22 pontos) foi batido por 3-1 em casa pelo Reims (15.º com 17 pontos), com Yunis Abdelhamid (15), Boulaye Dia (18) e Nyasha Munetsi (88) a marcarem pelos forasteiros, e Ui-jo Hwang a fazer o golo de 'honra' da formação da casa.

O Lens venceu em casa o Brest por 2-1, com golos de Kalimuendo, aos 11 minutos, e Sotoca, aos 34, enquanto Charbonier, de penálti, aos 90+3, marcou o golo da formação visitante.

O embate entre o Nice e o Lorient terminou empatado a dois golos, com Lotomba (18) e Reine-Adelaide (34) a marcarem para o Nice, e Teremas Moffi (49) e Adrian (82, de penálti) para o Lorient. O Nice é 12.º com 22 pontos, e o Lorient o 18 com 12.

No duelo entre os dois últimos classificados, o Nimes (20.º) e o Dijon (19.º), levou a melhor o segundo, que ganhou fora por 3-1, tendo ambas as equipas 12 pontos.

O Nimes chegou ao intervalo em vantagem por intermédio de Matteo Ahlinvi (31), mas os visitantes deram a volta no último quarto de hora com golos de Moussa Konaté (75 e 90+3) e de Mama Balde (77).