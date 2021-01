Lyon de Anthony Lopes perde com Metz e falha ataque à liderança

O Lyon perdeu com o Metz e falhou a tentativa de regresso à liderança da Liga francesa.

O Lyon perdeu este domingo em casa por 1-0 com o Metz, para a 20.ª jornada, e falhou a tentativa de regresso à liderança da Liga francesa, entregue neste sábado ao campeão Paris Saint-Germain.

O belga Aaron Leya foi o autor do único golo do encontro, marcado aos 90 minutos, que deixa o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, na terceira posição da Liga, com 40 pontos, a dois do PSG (primeiro) e Lille (segundo).

O Metz, que chega ao triunfo na Liga gaulesa após dois empates, é nono, com 28 pontos, a um do Bordéus (oitavo).

Com os portugueses José Fonte e Tiago Djaló a titulares, Xeka saiu do banco, aos 86 minutos, o Lille venceu por 2-1 o Reims, que até marcou primeiro pelo kosovar Arber Zeneli, aos 36, com golos de Jonathan Bamba, aos 48, e Jonathan David, aos 90+1.

O Lille segue na segunda posição, com os mesmos 42 pontos do líder PSG, enquanto o Reims, que não perdia há cinco jogos para a liga, em que somou três vitórias e dois empates, ocupa o 15.º lugar, com 21.

O Rennes esteve a perder em casa do Brest, que chegou à vantagem por Franck Honorat, aos quatro minutos, mas deu a volta e venceu por 2-1, com golos de Benjaming Bourigeaud, aos sete, e Clément Grenier, aos 77, na conversão de uma grande penalidade.

Com os três pontos conquistados, naquele que foi o seu sétimo jogo consecutivo sem perder (cinco vitórias e dois empates), o Rennes segue no quinto posto, com os mesmos 36 pontos do Mónaco (quarto classificado), enquanto o Brest é 11.º, com 26.

O Bordéus venceu por 3-0 em casa do Nice, com golos do coreano Hwang Li-Jo, aos 50 minutos, Paul Baysse, aos 75, e do croata Toma Basic, aos 87.

Os "girondinos" seguem no oitavo lugar, com 29 pontos, a um do Angers (sétimo, com 30), enquanto o Nice, que não vence há seis jogos, ocupa o 14.º posto, com os mesmos 23 pontos e menos um jogo que o Estrasburgo (13.º), que venceu o Saint-Etienne (16.º), com um golo de Ludovic Ajorque.

O Nantes somou o terceiro empate consecutivo na receção ao Lens (1-1), que empatou pelo congolês Gaël Kakuta, aos 81 minutos, depois de Imran Louza ter dado a vantagem para os donos do terreno aos 36, na conversão de uma grande penalidade.

O Lens, que não chegou a utilizar o português David Costa, que viu o jogo no banco, segue no 10.º lugar, com 28 pontos, os mesmos de Metz (nono) e a um do Bordéus (oitavo), enquanto o Nantes, na 17.ª posição, com 18, continua a fugir aos lugares de despromoção.

O encontro que opunha os dois últimos classificados, Lorient (20.º, com 12 pontos, e Dijon (19.º, com 14), foi adiado devido a um surto de covid-19 que afetou 10 elementos do plantel do lanterna-vermelha da liga francesa.