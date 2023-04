Lyon de Anthony Lopes falha acesso à final da Taça de França

Nantes, vencedor da última edição da Taça de França, bateu o Lyon e está novamente na final

O Nantes, atual detentor do título, está pela segunda temporada seguida na final da Taça de França de futebol, após bater em casa o Lyon, do português Anthony Lopes, por 1-0, no primeiro duelo das meias-finais.

Após a surpreendente conquista em 2021/22, com um triunfo na final sobre o Nice (1-0), o Nantes assegurou a 10.ª final da sua história e tem a possibilidade de, pela segunda vez, vencer o troféu em épocas seguidas, depois do feito ocorrido em 1999 e 2000.

Ao todo, no seu 'museu', o Nantes tem quatro taças de França (1979, 1999, 2000 e 2022).

Um golo de Ludovic Blas, aos 57 minutos, foi suficiente para decidir a eliminatória e deixar pelo caminho o Lyon, que procurava a sua nona final, a primeira desde 2012, e que contou com o internacional português Anthony Lopes a tempo inteiro na baliza.

Na outra meia-final, agendada para quinta-feira, o Annecy, equipa que está a lutar para não descer na segunda divisão, recebe o Toulouse, do primeiro escalão.

O Annecy tenta a primeira final da sua história, enquanto o Toulouse conquistou a prova em 1957, na sua única presença no jogo decisivo da competição.