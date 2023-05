Lyon ainda sonha com os lugares europeus e entrega a Champions ao Marselha

O Lyon cometeu um penálti com apenas 13 segundos de jogo. Mas depois marcou três e venceu por 3-1 o Mónaco, que assim fica sem chances de alcançar a equipa de Vitinha no terceiro lugar

O Lyon não desiste de chegar aos lugares 'europeus' na Liga francesa de futebol e hoje derrotou o Mónaco, por 3-1, com reviravolta no marcador, na 36.ª e antepenúltima jornada do campeonato.

Com este resultado, o Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, mantém o sétimo lugar mas chega aos 59 pontos, os mesmos que tem o Rennes e apenas menos um do que Lille, que ainda vão jogar na ronda.

Mais acima, em quarto, o Mónaco continua com 65 pontos e não poderá subir mais, já que está atrás de Marselha (73), Lens (75) e Paris Saint-Germain (81), que se pode sagrar já campeão este fim de semana. Desta forma, o Lyon entregou ao Marselha de Vitinha um lugar no pódio e, como mínimo, o acesso à qualificação para a Liga dos Campeões.

Rayan Cherki, com uma grande exibição, em que marcou um golo e assistiu para outro, foi determinante na recuperação de um jogo que começou com outro sentido: os monegascos já ganhavam no minuto dois, com um golo de grande penalidade de Wissam Ben Yedder.

O castigo foi marcado por falta de Anthony Lopes, que travou Ben Yedder na sua área, logo aos 13 segundos de jogo.

O guarda-redes luso não voltou a falhar, até ao fim, e assistiu à segura recuperação da sua equipa, liderada na frente por Cherki.

Os pupilos de Laurent Blanc dominaram totalmente o jogo e mereceram a vitória, com golos de Lacazette (39 minutos), Maxime Caqueret (60) e Cherki (78).