Lyon arranca empate nos descontos e pode perder terreno para Lille e PSG

O Lyon arrancou esta sexta-feira um empate 1-1 em Reims na compensação, no jogo de abertura da 29.ª jornada da Liga francesa, e pode ver o Lille e Paris Saint-Germain distanciarem-se na frente.

O tento do avançado Mathieu Cafaro, quando decorria o minuto 33, parecia ser suficiente para os locais somarem a segunda vitória consecutiva no campeonato, mas o Lyon, que teve o internacional luso Anthony Lopes de início, restabeleceu a igualdade ao 'cair do pano', por Tino Kadewere (90+2).

A equipa treinada por Rudi Garcia mantém o último lugar do pódio, com 60 pontos, os mesmos do PSG, que só entra em campo no domingo, para defrontar o Nantes, enquanto o líder Lille (62) visita o Mónaco no mesmo dia.