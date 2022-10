Lyon apresenta Laurent Blanc como sucessor de Peter Bosz no comando técnico

Redação com Lusa

Clube francês está a protagonizar uma má temporada.

O treinador francês Laurent Blanc vai comandar o Lyon até 30 de junho de 2024, sucedendo ao neerlandês Peter Bosz, comunicou este domingo o atual nono classificado da liga gaulesa de futebol.

"Tendo em consideração os resultados obtidos no início da temporada, que estão abaixo das expectativas e dos objetivos fixados, o Olympique Lyonnais decidiu-se pelo afastamento de Peter Bosz como treinador da equipa profissional", pode ler-se no sítio oficial do emblema gaulês na Internet.

O clube no qual atua o internacional português Anthony Lopes acrescentou que "decidiu nomear Laurent Blanc para a posição de treinador principal da equipa por duas temporadas, até ao dia 30 de junho de 2024".

Este será um regresso de Laurent Blanc, de 56 anos, ao campeonato francês, depois de ter orientado o Bordéus, entre 2007 e 2010, e o Paris Saint-Germain, de 2013 e 2016.

Nas últimas cinco partidas na Ligue 1, o Lyon somou apenas um ponto em 15 possíveis, fruto de quatro desaires e um empate.