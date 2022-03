Lyon anuncia ex-Shakhtar Tetê até ao final da temporada

Tetê, internacional sub-23 pelo Brasil, chegou já em março a ser dado pela imprensa brasileira como possível reforço do Benfica, face a uma dívida do Shakhtar Donetsk para com o clube encarnado.

O avançado brasileiro Tetê, de 22 anos, é reforço do Lyon até final da época, com o jogador a chegar ao clube francês por empréstimo dos ucranianos do Shakhtar Donetsk e ao abrigo do regime de exceção.

"O Olympique Lyonnais informa da chegada, até 30 de junho, do extremo direito brasileiro Tetê, do Shakhtar Donetsk (Ucrânia), em concordância com o recente sistema posto em prática pela FIFA e validado pela UEFA", indicou o Lyon.

A invasão russa da Ucrânia levou a FIFA a anunciar no início de março a possibilidade de os jogadores estrangeiros que atuavam no campeonato ucraniano poderem assinar por outros clubes até final da época.

O jogador brasileiro está em Donetsk desde abril de 2019, onde cumpria a sua quarta época e depois de se ter transferido da equipa de sub-23 do Grémio, clube em que fez a formação desde as camadas mais jovens.