Lyon abre, PSG fecha: clássico da Ligue 1 termina empatado

Anthony Lopes e Nuno Mendes, dois internacionais portugueses foram adversários e titulares nas respetivas equipas.

O Lyon e o Paris Saint-Germain (PSG) empataram, este domingo, a uma bola (1-1), no jogo grande da vigésima jornada da I Liga francesa de futebol, naquele que foi o quarto empate em cinco jogos da formação parisiense.

O brasileiro Lucas Paquetá inaugurou o marcador logo aos 7', dando vantagem ao Lyon, que contou, como é habitual, com o guarda-redes luso Anthony Lopes a titular, mas o PSG, com Nuno Mendes no onze e Danilo fora dos convocados, chegou à igualdade aos 76, por intermédio do alemão Thilo Kehrer.

Nos outros jogos do dia em França, o Mónaco, com Gelson Martins a titular, empatou a zero com o Nantes, seguindo em sétimo lugar com 30 pontos, enquanto o rival é nono com 29.

Já o Nice, segundo classificado (36 pontos), venceu fora o Brest (13.º com 25), por 3-0, e o Estrasburgo ganhou na deslocação ao terreno do Metz (2-0), estando em oitavo com 29 pontos, ao passo que o adversário de hoje é 19.º e penúltimo com 16 pontos.

Por fim, o Clermont e o Estrasburgo empataram a zero, e ocupam o 15.º e o oitavo lugares, respetivamente, com 18 e 29 pontos.