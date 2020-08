Luxemburgo responde às críticas de Figo: "Vou preocupar-me com o que Rivaldo disse"

Treinador do Palmeiras não se negou a comentar a troca de palavras entre Figo e Rivaldo.

Vanderlei Luxemburgo respondeu, em conferência de Imprensa, às críticas de Luís Figo, que considerou o treinador brasileiro o pior com quem trabalhou.

"Tenho todo o respeito por essa troca de palavras entre Rivaldo e Figo, mas eu fico com as palavras do Rivaldo, vou preocupar-me com o que ele disse. É um grande jogador a reconhecer que eu fui o melhor treinador para ele. Prefiro ficar com as palavras do Rivaldo", começou por afirmar o treinador do Palmeiras.

"Eu cheguei ao Real Madrid num momento em que ele era para sair. O clube queria, era um momento de mudança. E aí o jogador não consegue entender que faz parte do futebol profissional sair de um clube e ir para outro", continuou, antes de concluir:

"Prefiro ficar com as palavras do Rivaldo, que não foi um jogador qualquer. O Rivaldo, tal como o Figo, foi um jogador de altíssimo nível".