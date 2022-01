Luuk de Jong: "Não quero mudar-me de novo agora"

Avançado neerlandês reiterou o desejo de ficar no Barcelona e garantiu que, mesmo que volte à condição de suplente, isso não o impedirá de ser "valioso"

Luuk de Jong, avançado emprestado pelo Sevilha ao Barcelona, tem desfrutado do maior período de sucesso desde a chegada aos blaugrana, com três golos apontados desde o começo de 2022 a Maiorca, Granada e Real Madrid.

Com rumores na imprensa espanhola a colocarem o dianteiro fora dos planos de Xavi para o que resta da temporada, de Jong veio este sábado garantir à imprensa neerlandesa que não pretende ir a lado nenhum neste mercado de inverno e que, mesmo que regresse, à condição de suplente no Barça, isso não impedirá de ser "valioso" para o clube.

"Estamos com a família há meio ano em Barcelona, ​não quero mudar-me de novo agora. E sim, mesmo que eu voltasse a ser suplente, poderia ainda ser valioso", disse em entrevista ao Voetbal Zone.

O avançado de 31 anos admitiu ainda que os dois golos apontados a Maiorca e Granada foram muitos importantes para que os companheiros de equipa começassem a ter mais fé em si, ainda antes do embate das meias-finais da Supertaça espanhola contra o Real, perdido por 2-3.

"Se marcares dois golos de cabeça ao Maiorca e Granada, isso ajuda a como os teus companheiros de equipa te vão ver no jogo com o Real Madrid. Se esses centros vierem nesses dois jogos e tu não fizeres nada com eles, no terceiro jogo deixam-te de ver como uma opção. É assim que funciona", explicou de Jong.