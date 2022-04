Luuk de Jong marca na compensação e Barcelona mantém-se no segundo lugar em Espanha

Com a vitória, os catalães seguem no segundo posto, a 12 pontos do líder Real Madrid, e em igualdade com o Sevilha, terceiro classificado, que venceu sexta-feira o Granada, por 4-2.

Um golo do neerlandês Luuk de Jong, já aos 90+2 minutos, deu hoje o triunfo tangencial ao FC Barcelona na visita ao Levante, por 3-2, na 31.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Com a vitória, os catalães seguem no segundo posto, a 12 pontos do líder Real Madrid, e em igualdade com o Sevilha, terceiro classificado, que venceu sexta-feira o Granada, por 4-2.

Em Valência, o Levante (19.º) até inaugurou o marcador, por Morales, graças a um penálti aos 52 minutos, e podia ter ampliado a vantagem quatro minutos depois, mas Marti permitiu a defesa a Ter Stegen em nova grande penalidade.

O gabonês Aubameyang empatou a partida, aos 59, e Pedri, aos 63, colocou o "Barça" em vantagem, mas os da casa beneficiaram de um terceiro penálti que Melero aproveitou, aos 83, antes de de Jong voltar a desempatar o jogo, já nos descontos.

Sábado, o Real Madrid vencera na receção ao Getafe, por 2-0, conservando o distanciado primeiro lugar, enquanto o campeão Atlético de Madrid foi batido na visita ao "aflito" Maiorca (1-0), que assim saiu da zona de despromoção, graças a um penálti.

Os "colchoneros", de João Félix, seguem em quarto lugar a três pontos de Sevilha e FC Barcelona, respetivamente terceiro e segundo posicionados.

Nos restantes jogos do dia, o Osassuna (10.º classificado) bateu o lanterna vermelha Alavés por 1-0, o mesmo resultado do triunfo do Espanyol (11.º) na receção ao Celta de Vigo (12.º).

Já o Elche, 15.º na tabela, foi derrotado em casa pela Real Sociedad, que segue em sexto, por 2-1.