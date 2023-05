Luton ganha nos penáltis e assegura regresso à Premier League, 31 anos depois

Num Estádio de Wembley lotado, com mais de 80.000 espetadores, o Luton adiantou-se por Jordan Clark, aos 23 minutos, mas Gustavo Hamer, aos 66, fixou o empate 1-1 que se registou no final do tempo regulamentar, obrigando à realização do prolongamento

O Luton Town assegurou este sábado o regresso à Liga inglesa mais de três décadas depois, ao superar o Coventry no desempate por grandes penalidades, na final do play-off de subida do Championship, o segundo escalão.

Contudo, o encontro seria decidido no desempate pela marca dos castigos máximos, em que o Luton venceu por 6-5.

O Luton Town, que tinha participado pela última vez no primeiro escalão em 1991/92 (então ainda denominado Division One), conquistou, assim, a terceira vaga de subida à Premier League, acompanhando Burnley e Sheffield United, que já tinham assegurado a promoção direta.