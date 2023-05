Middlesbrough e Coventry disputam a outra meia-final.

Não era fácil a tarefa do Luton Town depois de ser derrotado (2-1) pelo Sunderland na primeira mão da meia-final do play-off de acesso à Premier League. Porém, graças a uma vitória caseira por 2-0, o Luton vai disputar a final do play-off em Wembley, no dia 27 de maio.

Esperam agora pelo resultado de quarta-feira entre Middlesbrough e Coventry (0-0 na primeira mão) para conhecer o adversário.