Lula e a seleção do Brasil: "É triste não ter selecionador. Já não somos os melhores do mundo"

Presidente brasileiro foi muito duro com o futebol brasileiro, em entrevista à Globo. Recordou com saudosismo a seleção canarinha dos anos 1970

Numa entrevista à Globo difundida através do Youtube, Lula da Silva, presidente brasileiro, deixou duras críticas ao futebol brasileiro e lamentou não haver ainda selecionador.

"Eu acho que é triste a gente ter uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo e a gente não ter técnico. E o mais grave é que eu acho que a gente hoje não consegue formar uma grande seleção porque a gente não tem jogador da qualidade que a gente teve em 1970. A gente não tinha só menino, a gente tinha homem jogando, a começar pelo Pelé, com 30 anos de idade", afirmou.

Sobre o campeonato local, mais críticas: "Mas o futebol brasileiro não está bem. A gente não é mais o melhor futebol do mundo. Hoje a gente virou um país exportador de jovens jogadores que ficam experientes no exterior. A gente vende com 17 anos e compra eles com 34. Essa é a lógica do futebol brasileiro. Então eu lamento que a nossa seleção não esteja preparada para disputar grandes eventos."

Lula disse que "não há explicação" para a seleção de Sub-20 ter sido eliminada do Mundial da categoria por Israel e sobre o Corinthians, foi também duro: "Está a cair aos pedaços. Quando vejo os jogos dá vontade de deitar no sofá e não levantar, de vergonha".